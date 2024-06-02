У ЗСУ прокоментували можливий новий напрямок росіян на Харківщині

На сьогодні не спостерігаються активні дії ворога на Золочівському напрямку, що на Харківщині, але Сили оборони зажди напоготові і чекають будь-яких дій ворога на всіх напрямках, прогнозують його дії.

Про це розповів речник ОТУВ "Харків" Юрій Повх в ефірі телемарафону.

За його словами, ворог постійно здійснює ротацію та підтягує резрви, які належать 44 армійському корпусу та окремій бригаді морської піхоти Тихоокеанського флоту.

"Все це відомо нашій розвідці. Відповідно, приймаються рішення щодо воневого ураження цих підкріплень", - додав він.

Раніше ми повідомляли, що Силам оборони вдалося дещо стабілізувати ситуацію на півночі Харківщини. На тлі цього ворог вдався до зміни тактики.

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