У ЗСУ прокоментували нічну атаку на Кримський міст: "Конструкція зайва"

Окупанти не мають можливості використовувати переправу так, як планувалося.

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, коментуючи нічні атаки на Кримський міст каже, - що ця конструкція зайва.

Таку думку вона висловила в ефірі телемарафону.

За словами Гуменюк, російські окупанти намагаються кожного разу напружувати ситуацію навколо переправи - "це їхня тактика".

"Їм якимось чином треба виправдовувати, чому немає можливості використовувати цей об'єкт транспортної інфраструктури. Підтягування резервів, поповнення запасів має відбуватися саме через цей міст, але воно не працює в тому обсязі, на який розраховують війська. Тому їм необхідно якось виправдовувати і загороджувальну конструкцію з підтоплених поромів навколо, і постійні перекриття цього мосту, і навчання, які вони там проводять", - каже представниця ЗСУ.

Гуменюк наголошує, що щоразу після атаки на міст окупанти придумують легенду, аби хоч якось поясни, що відбувається.

"Намагаються затопленням плавзасобів вибудувати загородження, але самі собі суперечать. Якщо вони стверджують, що надійно його захистили, підтопивши декілька поромів, сплетених сітками, і раптом вночі щось все ж таки там прорвалося, хай краще перебудовують свою оборону", - зауважила Гуменюк.

Як повідомлялося, вночі проти 2 вересня в РФ заявили про нібито атаку безпілотника на Кримський міст. У МО РФ стверджують, що морський дрон нібито був завчасно виявлений та знищений у Чорному морі.

Вже ближче до ранку в Росії поскаржилися, що вже втретє за ніч морський дрон атакує Кримський міст. При цьому рух по мосту був перекритий.

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