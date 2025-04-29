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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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806
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У ЗСУ прокоментували "захоплення" Кам'янки на Харківщині

На цій ділянці фронту тривають бої.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Будинок.

Будинок. / © Associated Press

Днями росЗМІ заявили про нібито захоплення Кам'янки в Харківській області. В оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця" цю інформацію спростовують.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі “Суспільного”.

"Ми вчора перевіряли наші пости, наші спостережні пункти, наші укріпи там були в селі і поблизу села. Принаймні станом на вчора. Про сьогодні ранку я дізнаюся ввечері. Мені здається, що вони трішечки набрехали”, - наголосив представник ОСУВ.

На цій ділянці фронту тривають активні бої. Зі слів Трегубова, “скоріш за все там десь вони поряд зачепилися”.

“Але взяти під контроль — це вони як Торецьк під контроль беруть з лютого", - наголосив Трегубов.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський оцінив, чи мають окупанти сили прорватися до Сум.

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