У ЗСУ розкрили деталі "прильоту" по пункту управлінню росіян в Луганську

ЗСУ блискавично відпрацювали операцію ураження пункту управління російських окупантів в Луганську.

Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що українські пілоти демонструють свою майстерність та застосування західних зразків озброєння.

"Ми знаємо, що наші Повітряні сили отримали від наших партнерів ракети SCALP та Storm Shadow, які зараз ефективно застосовуються. У тому числі вчора ви могли бачити одну із блискучих тонких операцій, коли наші пілоти вразили пункт управління на Луганщині", - сказав він.

Речник додав, що було ліквідовано особовий склад та техніка противника.

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"Тому нам необхідно більше подібних ракет, в тому числі і SCALP, Storm Shadow, Taurus. Ці ракети досить добре допомогли б нам виконувати завдання та мати "довгу руку" для вражання ворожих об’єктів на тимчасово окупованій території нашої країни", - зауважив Євлаш.

Додамо, безпілотники фактично паралізують небо і змінюють війну в Україні, як танки під час Першої світової війни.

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