У ЗСУ розкрили особу легендарного "Привида Києва": ким виявився український супергерой

Командування Повітряних Сил ЗСУ розповіли про особу легендарного "Привида Києва". Супергероєм виявились всі пілоти 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил.

Водночас льотчик Степан Тарабалка, якого в Україні вважали "Привидом Києва", насправді не збивав 40 літаків, про що ходили численні чутки. Тарабалка загинув 13 березня 2022 року в повітряному бою з російськими окупантами.

Про це йдеться у Фейсбуці командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Герой України Степан Тарабалка НЕ "Привид Києва" і він НЕ збив 40 літаків. 13 березня 2022 року майор Степан Тарабалка героїчно загинув у повітряному бою з переважаючими силами російських окупантів", — наголосили у Повітряних силах ЗСУ.

Українські загисники кажуть, що насправді "привид Києва" — це збірний образ усіх пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ.

"Привид Києва – це супергерой-легенда, чию постать створили українці! Це швидше збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, які захищають небо столиці. Які раптово з’являються там, де їх не чекають!" — кажуть в командуванні.

Крім того, у Повітряних силах спростували й інші фейки, які активно ширяться Україною. Так, виявилося, що військові льотчики поки не навчаються за кордоном на F-16, як би нам усім цього не хотілося".

До того ж, американські бомбардувальники теж не літають над Україною.

"Зберігайте спокій та користуйтесь офіційними джерелами інформації", — вкотре наголосили військові.

Нагадаємо, станом на 30 квітня російські окупанти втратили в Україні 190 літаків.

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