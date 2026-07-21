У ЗСУ розкрили, де був Лучанов у день убивства братів Мосейчуків

Станіслав Лучанов не перебував у відпустці чи на лікарняному 1 липня / © скриншот з відео

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Екскомандир 155-ї окремої механізованої бригади Станіслав Лучанов не перебував у відпустці в день убивства братів Романа та Максима Мосейчуків.

Про це повідомив заступник начальника управління персоналом 21-го армійського корпусу Віктор Клюйко, передає Hromadske.

За його словами, офіційна відпустка Лучанова тривала з 22 до 28 червня. Водночас 1 липня, коли, за даними слідства, неподалік полігону 155-ї бригади на Полтавщині було вбито братів Мосейчуків, військовий не перебував ані у відпустці, ані на лікарняному.

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Під час розгляду питання про запобіжний захід Лучанов заперечував свою причетність до злочину. Він стверджував, що на момент убивства був у відпустці, а тому не міг віддавати будь-яких наказів.

Однак, як уточнив Клюйко, на лікарняний екскомандир пішов лише з 6 до 9 липня. Уже 11 липня його відсторонили від виконання службових обов’язків та оголосили таким, що самовільно залишив військову частину.

Коли викрали братів Мосейчуків

За інформацією слідства, братів Романа та Максима Мосейчуків викрали 27 червня. Тоді Лучанов справді перебував у відпустці. Проте в день їхнього вбивства, 1 липня, він мав виконувати свої службові обов’язки.

Прокуратура вважає, що наказ убити братів віддав саме Станіслав Лучанов, а виконав його командир батальйону Олексій Долголенко. Сам Лучанов ці обвинувачення відкидає.

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Раніше заступник начальника Головного управління Військової служби правопорядку Юрій Бабич повідомляв, що 6 липня представники ВСП особисто опитували Лучанова в місці дислокації бригади щодо його можливої причетності до справи. Під час цієї розмови військовий також заперечив свою причетність до злочину.

Що відомо про справу Станіслава Лучанова

На початку липня стало відомо про затримання дев’яти військовослужбовців 155-ї окремої механізованої бригади, яких підозрюють у викраденні двох цивільних чоловіків із Київської області. Згодом правоохоронці повідомили про затримання і самого Станіслава Лучанова, який став десятим підозрюваним у цій справі.

За версією слідства, 27 червня військові викрали братів Мосейчуків із їхнього будинку в селі Калинівка на Київщині, після чого вивезли їх до військової частини поблизу Полтави, де незаконно утримували кілька днів.

Слідчі вважають, що 1 липня чоловіків убили, щоб приховати факт викрадення.

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