У ЗСУ розповіли, чи будуть найближчим часом посилювати мобілізацію

Посилення мобілізації можливе лише в тому випадку, коли цього потребуватиме ситуація на фронті. У кожного центру комплектування та соціальної підтримки є план за кількістю спеціалістів, яких необхідно призвати. Якщо ситуація на фронті ускладнюватиметься, цей план також змінюватиметься.

Про це розповіли у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ, повідомляє Liga.net.

"Оскільки Росія оголосила мобілізацію, кількість їхньої живої сили на фронті збільшуватиметься. Відповідно, наші графіки призову також змінюватимуться, але наскільки – наперед не можна сказати", — пояснює начальник управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

За його словами, тепер всі плани та завдання щодо мобілізації в Україні складаються з огляну на мобілізацію в Росії. Однак наразі немає потреби призивати на військову службу всіх військовозобов’язаних чоловіків. І найближчим часом така необхідність не має з'явитися.

"Теоретично може бути що завгодно. Але зараз, навпаки, ухвалюються закони про можливість звільнення окремих категорій людей, які мобілізувалися після 24 лютого. Наприклад, на звільнення тепер мають право батьки трьох або більше дітей. Тобто є тенденція не до збільшення категорій, які підлягають мобілізації, а навпаки, до зменшення", — розповідає Горбач.

Начальник управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ розповідає, що зараз до територіальних центрів комплектування приходить значно менше добровольців, ніж на початку війни, але вони все одно є.

"Статистика про кількість добровольців не ведеться, але можу точно сказати, що деяким із них відмовляють. Хтось не підходить за станом здоров’я, хтось за законодавством не підлягає призову – наприклад, це юнаки до 27 років, які раніше не проходили службу", — зазначає Горбач.

Нагадаємо, Верховна Рада України у середу, 16 листопада, подовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації до 19 лютого 2023 року.

Читайте також: