У ЗСУ розповіли, чи можуть росіяни форсувати Дніпро для захоплення Херсона

Форсувати таку велику річку як Дніпро — дуже не проста задача.

Російські загарбники не зможуть форсувати річку Дніпро, щоб захопити місто Херсон.

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Про це й етері телеканалу Еспресо речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

Він заявив, що форсувати таку велику річку як Дніпро — дуже не проста задача.

"Це не просто взяв човник, переплив, і починаєш далі якісь штурмові дії. Це цілий комплекс заходів, які мають проводитися. В першу чергу, це зосередження сил і засобів, які мають проводити це форсування", - заявив Волошин.

Він зазначив, що також має бути потужна артилерійська, ракетна та авіаційна підтримка.

"І все це не може відбутися непомітно для української розвідки. Зараз війна зовсім інша: підіймаються дрони, які все бачать. Тож просто так приховати таку кількість сил і засобів для здійснення форсування та штурмів фактично нереально", - зазначив він.

Волошин заявив, що на сьогоднішній день Сили оборони України контролюють всю острівну частину Дніпра.

"Вони контролюють всі підходи та під’їзди не тільки до самого Херсона, а й до Херсонщини. Сам Кринківський плацдарм перебуває під вогневим контролем Сил оборони. Тому здійснити непомітно форсування Дніпра та знову наступ на Херсон наразі неможливо. Підготовчих кроків для того, аби здійснити форсування Дніпра, росіяни не роблять. В гирлі Дніпра вони тримають сили й засоби, але їх недостатньо, щоб здійснити форсування", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія під ранок атакувала дронами центр Херсона.

Крім того, ми раніше інформували, що у Херсоні російський дрон скинув вибухівку на маршрутку.

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