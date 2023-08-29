У ЗСУ розповіли, чим важливе звільнення Роботиного

Деокупація Роботиного у Запорізькій області серед іншого важлива й тим, що здійснила психологічний тиск на російську армію.

Про це повідомила в ефірі телемарафону речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Саме просування Сил оборони - це дуже потужний психологічний тиск на ворога, а в умовах гібридної війни - це теж зброя", - прокоментувала вона запитання щодо важливості звільнення Роботиного.

За її словами, важлива деокупація будь-якого населеного пункту України. Адже це можливість закріпитися і навколо нього побудувати додаткові рубежі своєї оборони для того, щоб не бути вибитими звідти й для того, щоб міцніше і точніше націлюватись на подальшу оборону ворога.

Нагадаємо, у Міноборони 28 серпня повідомили, що ЗСУ повністю звільнили Роботине. Тим часом російська війська чинять шалений опір, але Збройні Сили України просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого.

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