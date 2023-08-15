У ЗСУ розповіли, чого очікувати від окупантів на День Незалежності

Окупанти можуть атакувати Україну у будь який день.

Росія відома тяжінням до так званих "сакральних" дат. А саме тому український День Незалежності - ще один "скрєпний" привід завдати удар по території країни.

Таку думку висловив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише РБК.Україна.

Разом з тим Ігнат наголошує, що російська армія може вдаватися до атак у цей день - 24 серпня - так само, як і в будь-який інший.

"В цей день потрібно нічого не чекати. А зробити для себе висновки, наскільки важливим для нас є сьогодні здобуття нашої справжньої незалежності на полі бою потом і кров'ю наших захисників. Що День Незалежності, що інший день. У нас стільки прекрасних дат, які ми відзначаємо. Тому у ворога дуже багато приводів по нас завдавати ударів. Так званих "скрєпних" приводів. Бачите, а сьогодні немає ніякого свята й була атак", - каже представник ПС.

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Як повідомлялося, речник ПС Юрій Ігнат розповів про підступну тактику РФ. Під час масової атаки вночі 15 серпня ракети, які росіяни запускали по Україні, змінювали напрямок руху.

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