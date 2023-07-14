У ЗСУ розповіли про небезпеку збитих цілей і просять не ігнорувати тривогу

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголошує, що українцям варто бути уважними під час повітряної тривоги та не ігнорувати її. Адже небезпечними є навіть збиті ППО ворожі цілі. Приміром, вночі 14 липня у Кривому Розі лиха наробило і влучання дрона, і падіння уламків.

Про це представник Повітряних сил розповів в ефірі телемарафону.

"Якщо ціль збивається, то не завжди (уламки - Ред.) падають десь у полі чи на ділянки відкритої місцевості. Часто страждають і будівлі. Інколи, на жаль, страждають люди, доводиться госпіталізувати. Інколи - летальні випадки. Тому треба бути обережними всім, коли оголошується повітряна тривога. Це не жарти. Потрібно на неї реагувати", - наголосив Ігнат.

Як приклад, він назвав атаку на Київщину вночі проти 13 липня, а також - на Дніпропетровську область цієї ночі. Ігнат наголосив, що з 17 випущених по Україні ударних безпілотників було збито 16. Також українські сили ППО збили один розвідувальний БпЛА. Крім того, протягом 13 липня, було знищено шість розвідувальних дронів. Ворог активно застосовує їх на Херсонському і на Східному напрямку.

Нагадаємо, вночі проти 14 липня росіяни атакували дронами Кривий Ріг: є влучання. Внаслідок удару РФ пошкоджено комунальне підприємство. На його території одна адмінбудівля знищена, три - понівечені. Через атаку РФ постраждав 56-річний чоловік.

Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла про атаку загарбників. За її словами, на тлі потужної грози над Чорним морем ворог застосовував кілька хвиль дронів-камікадзе, спрямовуючи їх з використанням особливостей місцевості.

Читайте також: