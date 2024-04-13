У ЗСУ розповіли про роботів, які використовуються на лінії фронту

У роботів на фронті є широкий спектр застосування.

Українські військові на лінії фронту застосовують проти російських загарбників сотні наземних роботизованих комплексів.

Про це заступник головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського Вадим Сухаревський сказав журналістам, інформує УНІАН.

Він розповів, що на сьогодні сформульовано чітку стандартизацію наземних дронів, які введені у штатні підрозділи наземних роботизованих комплексів разом з підрозділами безпілотників.

"Ми зараз не говоримо про те, що ми за місяць забезпечимо всі Збройні сили України на 100% наземними дронами. Є ряд причин. І перша з них, що людей треба навчити, треба сформувати ефективну тактику застосування цих дронів. Вона вже напрацьовується, тому що є багато підрозділів, які є передовими у цьому моменті", заяви він.

Він заявив, що така тактика вже напрацьовується, тому що є багато підрозділів, які є передовими у цьому моменті.

"І ця тактика аналізується. Я думаю, що до кінця 2024 року ми побачимо реальну системну роботу наземних роботизованих комплексів у тому числі", - наголосив Сухаревський.

Крім того, Сухаревський зазначив, що на фронті українські захисники вже застосовують сотні роботизованих комплексів.

"Їхня класифікація чітка: це вогнева підтримка, логістика, мінування, камікадзе, і є широкий спектр застосування. Зараз наше основне завдання як Генерального штабу і виробників — це масштабувати і нарощувати якість", - сказав Сухаревський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні тестують універсального бойового робота.

Крім того, ми раніше інформували, що відомо про нових наземних роботів армії РФ.

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