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У ЗСУ розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку: "Ворог зменшив кількість авіаударів"

У ЗСУ розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку: "Ворог зменшив кількість авіаударів"

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У ЗСУ розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку: "Ворог зменшив кількість авіаударів"

Олександр Тарнавський / Фото: скриншот з відео

Ворог продовжує зазнавати втрат.

Російські війська на Таврійському напрямку зменшили кількість авіаударів. Водночас активність піхоти залишається високою.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський

Деталі

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог:

  • завдав 4 авіаудари;
  • провів 50 бойових зіткнень;
  • здійснив 912 артобстрілів.

Загальні втрати ворога на Таврійському напрямку склали:

  • 502 особи;
  • 1 танк;
  • 4 ББМ;
  • 4 артсистеми;
  • 12 БпЛА;
  • 3 автомобілі.

Ще 21 одиницю техніки ворога пошкоджено. Як відзначив Тарнавський, 3 військових армії РФ обрали життя, здавшись у полон.

Раніше йшлося про те, що на Таврійському напрямку ЗСУ знищили три важливих об'єкти РФ.

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Дата публікації
Перегляди
228
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