У ЗСУ розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку: "Ворог зменшив кількість авіаударів"

Ворог продовжує зазнавати втрат.
Російські війська на Таврійському напрямку зменшили кількість авіаударів. Водночас активність піхоти залишається високою.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський
Деталі
В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог:
- завдав 4 авіаудари;
- провів 50 бойових зіткнень;
- здійснив 912 артобстрілів.
Загальні втрати ворога на Таврійському напрямку склали:
- 502 особи;
- 1 танк;
- 4 ББМ;
- 4 артсистеми;
- 12 БпЛА;
- 3 автомобілі.
Ще 21 одиницю техніки ворога пошкоджено. Як відзначив Тарнавський, 3 військових армії РФ обрали життя, здавшись у полон.
Раніше йшлося про те, що на Таврійському напрямку ЗСУ знищили три важливих об'єкти РФ.
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