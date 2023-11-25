У ЗСУ розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку: "Ворог зменшив кількість авіаударів"

Російські війська на Таврійському напрямку зменшили кількість авіаударів. Водночас активність піхоти залишається високою.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський

Деталі

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог:

завдав 4 авіаудари;

провів 50 бойових зіткнень;

здійснив 912 артобстрілів.

Загальні втрати ворога на Таврійському напрямку склали:

502 особи;

1 танк;

4 ББМ;

4 артсистеми;

12 БпЛА;

3 автомобілі.

Ще 21 одиницю техніки ворога пошкоджено. Як відзначив Тарнавський, 3 військових армії РФ обрали життя, здавшись у полон.

Раніше йшлося про те, що на Таврійському напрямку ЗСУ знищили три важливих об'єкти РФ.

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