У ЗСУ розповіли про ситуацію з ворожими ДРГ на півночі

Поблизу північного кордону України зберігається активність російських ДРГ. Це професійні військові, тому наші бійці мають бути напоготові завжди.

На цьому наголосив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Про протидію ворожим диверсійно-розвідувальним групам

За словами Наєва, мета диверсійно-розвідувальних груп – провести розвідку наших позицій, завдати ураження військовим або навіть цивільним об'єктам.

"По 9-10 разів щомісяця ворожі ДРГ намагаються заходити на територію прикордонних із Росією районів Чернігівської та Сумської областей", – констатував командувач.

Слід розуміти, додає він, що це професійно навчені військовослужбовці сил спеціальних операцій та головного розвідувального управління ГШ РФ. А тому наші захисники мають завжди бути напоготові.

З метою повного контролю ситуації та підвищення безпеки відпрацьовуються спільні дії Служби безпеки України, Національної гвардії України, Сил спеціальних операцій ЗС України, Державної прикордонної служби України, а також загальновійськових підрозділів, які прикривають державний кордон України.

"Ця взаємодія, чіткий розподіл обов'язків та злагодженість дають нам перевагу", – підсумував Сергій Наєв.

Нагадаємо, у жовтні ворожа група з восьми осіб намагалася потрапити до України на кордоні Сумської області та дістатися одного з об'єктів цивільної критичної інфраструктури.

Читайте також: