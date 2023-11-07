У ЗСУ розповіли про ситуацію з ворожими ДРГ на півночі

Ворог продовжує спроби прориву нашого кордону.
Поблизу північного кордону України зберігається активність російських ДРГ. Це професійні військові, тому наші бійці мають бути напоготові завжди.
На цьому наголосив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Про протидію ворожим диверсійно-розвідувальним групам
За словами Наєва, мета диверсійно-розвідувальних груп – провести розвідку наших позицій, завдати ураження військовим або навіть цивільним об'єктам.
"По 9-10 разів щомісяця ворожі ДРГ намагаються заходити на територію прикордонних із Росією районів Чернігівської та Сумської областей", – констатував командувач.
Слід розуміти, додає він, що це професійно навчені військовослужбовці сил спеціальних операцій та головного розвідувального управління ГШ РФ. А тому наші захисники мають завжди бути напоготові.
З метою повного контролю ситуації та підвищення безпеки відпрацьовуються спільні дії Служби безпеки України, Національної гвардії України, Сил спеціальних операцій ЗС України, Державної прикордонної служби України, а також загальновійськових підрозділів, які прикривають державний кордон України.
"Ця взаємодія, чіткий розподіл обов'язків та злагодженість дають нам перевагу", – підсумував Сергій Наєв.
Нагадаємо, у жовтні ворожа група з восьми осіб намагалася потрапити до України на кордоні Сумської області та дістатися одного з об'єктів цивільної критичної інфраструктури.
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