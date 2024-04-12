У ЗСУ розповіли про складну ситуацію на півдні країни

Ворог сконцентрований на завданні вибити українських військових з плацдармів на лівому березі Дніпра.

Ситуація на півдні України залишається досить складною через постійні штурми російських загарбників позицій Сил оборони.

Про це в етері телемарафону розповіла керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Вона заявила, що ворог сконцентрований на завданні вибити українських військових з плацдармів на лівому березі Дніпра.

"Ворог продовжує штурмувати наші позиції, намагається вибити наші підрозділи з лівобережного плацдарму, тисне на напрямку Роботиного, продовжує свої натиски на Старомайорському напрямку, але при цьому не використовує бронетехніку", — заявила Гуменюк.

Вона зазначила, що на Запорізькому сегменті фронту ворог застосовує авіацію, а на Херсонському напрямку, на лівобережному плацдармі переважно акцент робить на застосуванні артилерії, мінометів і дронів.

Гуменюк розповіла, що ситуація щодо штурмів залишається сталою. Протягом останніх днів окупанти тиснуть у традиційний спосіб, оскільки тактика великої кількості малих груп не виправдала себе.

Вона заявила, що ситуація на лівобережжі залишається без суттєвих змін з вересня 2023 року.

"Змін позицій фактично не відбувалось, тому що зіткнення відбуваються в такій місцевості, де неможливо зафіксувати однозначно. Тобто, ми маємо конкретні позиції, далі працюємо над розширенням плацдарму, але ворог продовжує тиснути, намагаючись вибити нас з тих позицій, тому що розуміє, що саме вони дозволяють нам далі розвідувати і вивчати потенціал нашого просування. Проте, внаслідок цих штурмів ворог має втрати і зараз зосереджений на формуванні нових штурмових підрозділів. Тому відбувається ось такий "день бабака" у них фактично щодня: вихід на штурми, втрати, формування нових підрозділів — і знову по колу", — зазначила речниця.

Крім того, Гуменюк заявила, що ворог не може досягнути поставлених цілей на Одещині через ефективну роботу сил ППО. Разом з тим росіяни продовжують вести розвідувальну роботу дронами, аби коригувати удари.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час масованої атаки на південь 11 квітня росіяни ударили по енергетичних об'єктах.

Крім того, ми раніше інформували, що російські війська нещодавно просунулися поблизу українського плацдарму на східному (лівому) березі Херсонської області та на островах на річці Дніпро.

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