У ЗСУ розповіли про успішні удари по кораблях ЧФ в Криму: які пошкодження мають судна

Російський військовий десантний корабель "Мінськ", який було пошкоджено під час успішної ракетної атаки на окупований Севастополь 13 вересня, не підлягає відновленню.

Про це сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"В цьому (відновлення судна - Ред.) немає сенсу з фінансової точки зору, тому що корабель був достатньо старим, часто експлуатувався, був учасником так званого "сирійського експресу". Відновлювати цю одиницю просто не мало сенсу. Я можу повірити у версію, що він буде розібраний на запчастини - якщо взагалі якісь залишились. Це типовий проєкт, такий корабель в них не один. Вони можуть використовувати деякі з нього елементи, враховуючи, що деякі з цих кораблів так само перебувають у ремонті", - наголошує він.

За словами представника ВМС ЗСУ, також фактично неможливо відновити дизель-електричний підводний човен проєкту "Варшавянка", який було уражено.

Втім, наразі Плетенчук наголосив, що не може достеменно сказати, яких ушкоджень зазнав малий ракетний корабель "Аскольд" під час влучання в тимчасово окупованій Керчі 4 листопада.

"Зараз хтось не втримається і обов'язково зніме, тоді ми вже будемо мати повну картину. Можемо лише офіційно підтвердити, що його було уражено - безвідносно способу і учасників цього чудового заходу. Але, як ми бачимо з відео місцевих жителів, вони просто у захваті від видовищного феєрверку на заводі", - зауважив Дмитро Плетенчук.

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Як повідомлялося, українська розвідка підтвердила влучання в Керчі 4 листопада. Повідомлялося, що на суднобудівному заводі в Керчі є попадання в малий ракетний корабель проєкту 22800 "Каракурт", що будується.

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