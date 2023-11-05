У ЗСУ розповіли про успішні удари по кораблях ЧФ в Криму: які пошкодження мають судна

Деякі уражені російські судна вже не підлягають ремонту.
Російський військовий десантний корабель "Мінськ", який було пошкоджено під час успішної ракетної атаки на окупований Севастополь 13 вересня, не підлягає відновленню.
Про це сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.
"В цьому (відновлення судна - Ред.) немає сенсу з фінансової точки зору, тому що корабель був достатньо старим, часто експлуатувався, був учасником так званого "сирійського експресу". Відновлювати цю одиницю просто не мало сенсу. Я можу повірити у версію, що він буде розібраний на запчастини - якщо взагалі якісь залишились. Це типовий проєкт, такий корабель в них не один. Вони можуть використовувати деякі з нього елементи, враховуючи, що деякі з цих кораблів так само перебувають у ремонті", - наголошує він.
За словами представника ВМС ЗСУ, також фактично неможливо відновити дизель-електричний підводний човен проєкту "Варшавянка", який було уражено.
Втім, наразі Плетенчук наголосив, що не може достеменно сказати, яких ушкоджень зазнав малий ракетний корабель "Аскольд" під час влучання в тимчасово окупованій Керчі 4 листопада.
"Зараз хтось не втримається і обов'язково зніме, тоді ми вже будемо мати повну картину. Можемо лише офіційно підтвердити, що його було уражено - безвідносно способу і учасників цього чудового заходу. Але, як ми бачимо з відео місцевих жителів, вони просто у захваті від видовищного феєрверку на заводі", - зауважив Дмитро Плетенчук.
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Як повідомлялося, українська розвідка підтвердила влучання в Керчі 4 листопада. Повідомлялося, що на суднобудівному заводі в Керчі є попадання в малий ракетний корабель проєкту 22800 "Каракурт", що будується.