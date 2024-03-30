У ЗСУ розповіли про важливість нового українського контрнаступу

Перебування в обороні призводить до затягування війни та збільшення втрат.
Українські війська будуть готувати нові наступальні операції проти російських загарбників, бо тривале перебування у глухій обороні призводить до деградації армії.
Про це в етері Київ24 заявив очільник Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко.
"Історія показала головне: якщо війська просто на довгий час переходять в глуху оборону і не розглядають варіантів наступу, не готуються операції, не відбувається накопичення сил – це дуже сильно деградаційно впливає на армію", - заявив він.
Крім того, за словами Тимочка, перебування в обороні призводить до затягування війни, значного збільшення втрат серед особового складу та витрат на армію.
"Так вже склалося традиційно в цій війні, що ворог тисне, тисне, тисне до певного етапу, потім ми переходимо в контрнаступ, вони відступають... І кожний раз ми звільнюємо додатково наші території. Тобто тенденція є, зберігається", - заявив Тимочко.
При цьому військовий зазначив, що зараз ситуація на фронті не стабільна, а скоріше контрольована.
"Контрольованість перебігу подій на лінії фронту — оце більш таке напевно правильне визначення тих подій, які ми зараз бачимо", - заявив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський сказав, коли РФ піде в наступ.
Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що передвісником російського наступу можна буде вважати накопичення військ на кордоні.
Читайте також:
- "Вони йдуть ва-банк": експерт про літній наступ загарбників
- Ймовірний наступ РФ на півночі: в ГУР прокоментували загрозу
- "Зуби дракона" і протитанкові рови: з'явилися фото фортифікаційних споруд в Одеській області