У ЗСУ розповіли, як погода вплине на хід бойових дій

Дощі та тумани впливають на бойові дії, оскільки вони не дозволяють використовувати БпЛА.

Настання осінніх холодів може вплинути на бойові дії на фронті, проте, наскільки саме, буде залежати від подальшої погоди.

Також читайте Як погода вплине на перебіг подій на фронті: прогноз військового експерта

Про це в етері телемарафону заявив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

"Якщо це будуть дощі, то це один сценарій, якщо одразу вдарять морози, то це буде інший сценарій. Оскільки ґрунт залишиться мерзлими, по ньому зможе їздити важка техніка", – сказав він.

Євлаш заявив, що дощі та тумани впливають на бойові дії, оскільки вони не дозволяють використовувати безпілотники.

"Та й авіації, як армійській, так і тактичній, звісно, значно складніше вести бойові дії", – додав Євлаш.

Крім того, військові наразі зайняті утепленням своїх бліндажів та мість базування. Він додав, що це стандартний набір заходів у цю пору року.

Нагадаємо, раніше Євлаш заявляв, що на Лимано-Куп’янському напрямку ситуація зараз важча, ніж на Бахмутському.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт Павло Нарожний заявив, що на Запорізькому напрямку російські окупанти засоредили десантно-штурмову дивізію, яку вони перекинули з Лиманського напрямку.

Читайте також: