У ЗСУ розповіли, як виявляють та знищують техніку ворога ще на підході

Російські загарбники не припиняють спроб штурмувати позиції сил ЗСУ в напрямку Лимана.

Про це в етері Еспресо розповів командир 97-го батальйону 60-ї окремої механізованої бригади, з позивним Рост.

"За останні 11 місяців на Лиманському напрямку жодного разу ворог не припиняв спроб штурмувати нас малими чи великими групами в напрямку Лимана. Тому не можу сказати, що цей напрямок сьогодні тихіший, ніж будь-який інший. Ворог постійно тисне, але 60-та окрема механізована бригада як стояла щитом, так і стоїть, не втративши жодної позиції", - зауважив Рост.

Військовий розповів, що цього року на Лиманському напрямку відбувалися потужні ворожі штурми механізованими підрозділами.

"Російські танки та БТР йшли у великій кількості, але вся техніка була знищена. Зараз ворог йде тільки пішим ходом або на квадроциклах, намагаючись підійти до наших позицій. Але багі — це не броня, і дуже гарно горить", - наголосив Рост.

Він зазначив, що ЗСУ успішно застосовують системи FPV, мінометний та артилерійський вогонь.

"Вважаю, що в цій фазі війни 2024 року бронетехніка вже майже неактуальна. Уся ворожа техніка виявляється на підступах, і в 90% випадків знищується ще на підході. Танки, які коштують мільйони доларів, знищуються FPV-дронами, які коштують 300 доларів, і досвідченими пілотами", - пояснив Рост.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог поновив атаки на Курахівському та Времівському напрямках.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники оточують позиції Сил оборони в Донецькій області.

Читайте також: