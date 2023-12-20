У ЗСУ розповіли, про законні методи вручення повісток на сьогодні

Україну очікують суттєві зміни в плані мобілізації. Наразі оповіщення здійснюються представниками органів місцевої влади. Сюди входять і ТЦК і СП, а також представники ЖЕКів та ОСББ, селищні голови, старости і представники територіальних громад. Попри це, фіксують все більше випадків незаконного вручення повісток.

Про законні методи призову розповів начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в інтерв'ю РБК-Україна.

Він пояснює, що вкидання повісток у поштові скриньки або, наприклад, всування цих повісток у двері квартир ні до чого не зобов'язує, але інформує про те, що призовнику варто звернутися до свого ТЦК та СП.

"Виходить, що з якихось причин особи, які мали йому вручити повістку, його не застали вдома. І в такий спосіб цю людину просто проінформували. В принципі вона може цю повістку просто проігнорувати, тому що її треба вручати особисто у руки", - мовиться у повідомленні.

Він продовжує, якщо людина в такий спосіб не уникає оновлення своїх військово-облікових даних чи мобілізації – то вона, звичайно, після того як побачить, що в нього є така повістка.

Скарги на дії представників ТЦК

Фітьо розповідає і про те, що коли до когось застосовують силу чи ломляться додому, громадянам необхідно звертатися в поліцію, телефонувати на гарячу лінію.

"Але не слід забувати, що, окрім прав, у кожного є ще й обов'язки. І обов'язок кожного громадянина – це захист Батьківщини, який прописаний у Конституції", - каже він.

Також чимало випадків, коли громадяни намагалися уникнути мобілізації.

"Є, звичайно, і порушення зі сторони працівників ТЦК – з усіх таких випадків проводяться розслідування і надається правова оцінка їхніх дій", - додав він.

Нагадаємо, контрактники можуть самостійно обрати посаду, на якій будуть проходити службу. Станом на зараз в українській армії ї, затребувані всі професії, оскільки необхідно формувати нові бригади.

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