У ЗСУ розповіли, як виїзд чоловіків вплинув на набір у військо

Після дозволу виїзду за кордон для чоловіків 18–22 років кількість охочих підписати контракт зменшилася на 30%.

Про це розповів начальник відділення рекрутингу 28-ї окремої механізованої бригади Денис Швидкий в ефірі Ранок.LIVE.

«Звернення стало менше. Наскільки? Хлопці, точно вам не можу сказати, але це певний відсоток. Думаємо це в половину чи незначна якась кількість? Просто для розуміння. Відсотків 30 точно зменшилось, але є ще інша трохи специфіка, що ми бачимо, що багато хлопців дзвонили нам з-за кордону, що вони планують повертатися. Невелика кількість, я вам скажу, кілька дзвінків у нас було. Ми враховуємо на те, що певний час прийде, люди просто мають ураження того, що Європа то гарний світ, гарне життя, але не все так гарно там як розповідають», — розповів він.

За його словами, кількість людей буде повертатися. «Але цей контракт все одно працює, хлопці звертаються, ми приймаємо на службу, це повні підрозділи, які виконують бойові завдання», — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Державній прикордонній службі наразі не фіксують збільшення пасажиропотоку на кордоні після набуття чинності норми про виїзд чоловіків віком 18-22 років.