ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
479
Час на прочитання
1 хв

У ЗСУ розповіли, як виїзд чоловіків вплинув на набір у військо

Чоловіки почали менше йти до ЗСУ після дозволу виїзду за кордон.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
ЗСУ

ЗСУ / © УНІАН

Після дозволу виїзду за кордон для чоловіків 18–22 років кількість охочих підписати контракт зменшилася на 30%.

Про це розповів начальник відділення рекрутингу 28-ї окремої механізованої бригади Денис Швидкий в ефірі Ранок.LIVE.

«Звернення стало менше. Наскільки? Хлопці, точно вам не можу сказати, але це певний відсоток. Думаємо це в половину чи незначна якась кількість? Просто для розуміння. Відсотків 30 точно зменшилось, але є ще інша трохи специфіка, що ми бачимо, що багато хлопців дзвонили нам з-за кордону, що вони планують повертатися. Невелика кількість, я вам скажу, кілька дзвінків у нас було. Ми враховуємо на те, що певний час прийде, люди просто мають ураження того, що Європа то гарний світ, гарне життя, але не все так гарно там як розповідають», — розповів він.

За його словами, кількість людей буде повертатися. «Але цей контракт все одно працює, хлопці звертаються, ми приймаємо на службу, це повні підрозділи, які виконують бойові завдання», — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Державній прикордонній службі наразі не фіксують збільшення пасажиропотоку на кордоні після набуття чинності норми про виїзд чоловіків віком 18-22 років.

Дата публікації
Кількість переглядів
479
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie