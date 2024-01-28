У ЗСУ сказали, чи мають росіяни стратегічні успіхи на сході України

Окупанти намагаються наступати.
Армія РФ не має стратегічних успіхів на сході України. Наші захисники відбивають атаки ворог
Про це в ефірі телемарафону сказав речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.
Наші бійці контролюють ситуацію
За даними речника, минулої доби ворог був активний на сході України, як і у попередні дні. Відомо, що:
- на Куп'янському та Лиманському напрямках було відбито 16 ворожих атак;
- ворог застосував 43 дрони-камікадзе під час вчорашніх атак;
- здійснено 657 обстрілів з артилерії та мінометів по українських позиціях;
- українським захисникам вдалося ліквідувати 267 російських окупантів та 62 одиниці військової техніки.
Російські загарбники намагаються наступати й шукати слабкі місця в обороні України. Про це свідчить, зокрема, кількість знищеної важкої техніки ворога.
Противник зосереджується на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Втім, акценти постійно зміщуються.
Раніше йшлося про те, що у росіян немає можливості відновити серйозний наступ на сході. Можливі лише певні тактичні успіхи.
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