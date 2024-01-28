У ЗСУ сказали, чи мають росіяни стратегічні успіхи на сході України

Армія РФ не має стратегічних успіхів на сході України. Наші захисники відбивають атаки ворог

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Наші бійці контролюють ситуацію

За даними речника, минулої доби ворог був активний на сході України, як і у попередні дні. Відомо, що:

на Куп'янському та Лиманському напрямках було відбито 16 ворожих атак;

ворог застосував 43 дрони-камікадзе під час вчорашніх атак;

здійснено 657 обстрілів з артилерії та мінометів по українських позиціях;

українським захисникам вдалося ліквідувати 267 російських окупантів та 62 одиниці військової техніки.

Російські загарбники намагаються наступати й шукати слабкі місця в обороні України. Про це свідчить, зокрема, кількість знищеної важкої техніки ворога.

Противник зосереджується на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Втім, акценти постійно зміщуються.

Раніше йшлося про те, що у росіян немає можливості відновити серйозний наступ на сході. Можливі лише певні тактичні успіхи.

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