У ЗСУ служив "кріт" російської розвідки: зрадник отримав вирок суду

"Кріт" російської розвідки, який мобілізувався до ЗСУ, щоб шпигувати на передовій, отримав 15 років тюрми із конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними СБУ, росіянин шпигувати за Силами оборони на східному фронті, у районі Бахмута. Наприкінці лютого українська спецслужба затримала зрадника, коли він намагався втекти до невизнаного Придністров’я через прикордонну річку.

За даними слідства, поплічником виявився мешканець Дніпропетровщини, який у 2000-х роках закінчив московський державний університет, де здобув диплом юриста. Під час навчання в Росії він потрапив у поле зору воєнної розвідки РФ. Після закінчення московського вишу він повернувся до України, де тривалий час перебував в "режимі очікування" завдань від кураторів.

"У 2023 році на фігуранта вийшов його російський куратор. Після цього агент мобілізувався до однієї з бригад ЗСУ, у складі якої його направили в район Бахмута. Перебуваючи на прифронтовій території, "кріт" російського гру збирав розвіддані про місця базування та переміщення українських військ. Він підтримував комунікацію з окупантами через спеціально створений чат-бот, який адміністрували представники гру", - розповіли в СБУ.

Розуміючи, що за злочин понесе покарання, чоловік приховано покинув свій підрозділ та намагався втекти за кордон. Однак співробітники СБУ затримали фігуранта на прикордонні Вінницької області.

На підставі зібраних доказів зловмисника визнано винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

▪️ ч. 4 ст. 408 (дезертирство).

Нагадаємо, СБУ затримала у Дніпрі колаборанта, який допомагав окупантам ремонтувати розтрощені "Смерчі".

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