У ЗСУ спростували інформація про висадку російських десантів в Одесі, українська армія відбиває повітряну атаку

У ЗСУ спростували інформація про висадку російських десантів в Одесі, українська армія відбиває повітряну атаку

У Збройних силах України запевняють, що ситуація контрольована.

У ЗСУ України повідомили, що інформація щодо десантування російських військ в Одесі не відповідає дійсності.

Про це повідомляє штаб ЗСУ.

"Сьогодні, 24 лютого, о 5.00 збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, а також нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних Сил України. Водночас, агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону", - йдеться у повідомленні.

У ЗСУ наголошують, що повітряні Сили Збройних Сил України відбивають повітряний напад загарбника. Сили оборони держави перебувають у повній бойовій готовності, зайняли та утримують оборонні позиції. Ситуація контрольована.