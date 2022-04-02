У ЗСУ спростували загибель першої української жінки-пілота

Командування повітряних сил спростувало фейк про загибель пілота.
Інформація про загибель першої української жінки-пілота Наталі Перакової не відповідає дійсності.
Про це повідомляє Командування повітряних сил Збройних сил України
"В мережі Інтернет поширюється інформація, начебто загинула перша українська жінка-пілот, талановитий винищувач Наталія Перакова. Зазначена інформація вигадана та не відповідає дійсності. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації та користуйтеся тільки перевіреними даними", - йдеться в повідомленні.
Раніше в Мережі з'явилася інформація, що Наталя Перакова померла після отримання важкого поранення.
Нагадаємо, що під Житомиром загинув український льотчик Євген Лисенко у бою з двома літаками ворога.