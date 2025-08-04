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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У ЗСУ стривожили заявою про нові удари РФ: що під прицілом ворога

Росіяни взимку планують завдавати ударів по критичній інфраструктурі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака на об'єкт енергетики.

Атака на об'єкт енергетики. / © Associated Press

Війська агресорки Росії будуть знову завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України з настанням холодів. Зокрема, взимку.

Таку думку висловив командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський в ефірі Ранок.LIVE.

"Бити вони будуть, я вважаю, по енергетиці. Зараз знову, не забувайте, зима. Коли буде холод, опалювальний сезон, вони будуть бити по енергетиці, по водоканалах. Я не хочу нікого залякувати, але ворог дійсно діє як злочинець. І він розуміє, що стратегічно спустошити місто, умовний Харків, можна тільки вибивши повністю енергетику. До цього повинна влада також бути готова", - висловився Ярославський.

Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки попереджала про те, що агресорка РФ нарощує атаки на енергетику та транспорт Європи. За період від 2014-го до 2024 року зафіксовано понад 200 таких інцидентів, включно з саботажем, дезінформацією, кібератаками та глушінням GPS. Понад 86% цих атак сталися після 2022 року, а лише 2024-го їхня кількість збільшилася вшестеро порівнюючи з попереднім роком.

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