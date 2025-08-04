У ЗСУ стривожили заявою про нові удари РФ: що під прицілом ворога

Атака на об'єкт енергетики. / © Associated Press

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Війська агресорки Росії будуть знову завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України з настанням холодів. Зокрема, взимку.

Таку думку висловив командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський в ефірі Ранок.LIVE .

"Бити вони будуть, я вважаю, по енергетиці. Зараз знову, не забувайте, зима. Коли буде холод, опалювальний сезон, вони будуть бити по енергетиці, по водоканалах. Я не хочу нікого залякувати, але ворог дійсно діє як злочинець. І він розуміє, що стратегічно спустошити місто, умовний Харків, можна тільки вибивши повністю енергетику. До цього повинна влада також бути готова", - висловився Ярославський.

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Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки попереджала про те, що агресорка РФ нарощує атаки на енергетику та транспорт Європи. За період від 2014-го до 2024 року зафіксовано понад 200 таких інцидентів, включно з саботажем, дезінформацією, кібератаками та глушінням GPS. Понад 86% цих атак сталися після 2022 року, а лише 2024-го їхня кількість збільшилася вшестеро порівнюючи з попереднім роком.

Дата публікації 13:32, 04.08.25 Кількість переглядів 14 Кинджали на Хмельниччину. Що хочуть вполювати? Донецький аеропорт відновлюють - навіщо??