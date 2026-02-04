У ЗСУ створили нове командування — Сирський

Сирський / © Олександр Сирський

Реклама

У Збройних силах України створили нове командування. Йдеться про напрям безпілотних систем ППО.

Про це написав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Що відомо про нове командування у ЗСУ

Російська армія щодня атакує Україну ударними безпілотниками типу Shahed і «Герань», цілячись по цивільному населенню та об’єктах критичної інфраструктури. У Збройних Силах України наголошують: головне завдання залишається незмінним — захистити небо над українськими містами й селами.

Реклама

Сирський зазначив, що у січні особливо високі результати демонструють засоби саме українського виробництва. Також фіксують позитивну динаміку укомплектування новостворених дивізіонів дронів-перехоплювачів. Триває підготовка додаткових екіпажів.

«Уже сотні екіпажів БпАК передано під оперативний контроль угруповання Повітряних Сил. Вони виконують завдання в першому, другому та третьому ешелонах перехоплення», — зазначили у ЗСУ.

Паралельно посилюють антидроновий захист ключових адміністративних центрів у прифронтових регіонах.

У командуванні наголошують, що так звана «мала ППО» є одним із найдинамічніших і найтехнологічніших напрямів сучасної війни, а тому потребує швидких і нестандартних рішень. У ЗСУ уже створили нове командування безпілотних систем протиповітряної оборони, до якого відрядили офіцерів Повітряних Сил із реальним бойовим досвідом. Водночас військові підкреслюють: ефективність цього напрямку залежить не лише від професіоналізму особового складу.

Реклама

«Визначальними залишаються темпи роботи українських та європейських виробників, а також постачання РЛС, БпАК і дронів-перехоплювачів від західних партнерів», — зауважують у ЗСУ.

Тим часом противник постійно вдосконалює свої засоби ураження, зокрема оснащує дрони супутниковим зв’язком і використовує складні погодні умови.

До протидії повітряним загрозам також залучають армійську авіацію. За весь час повномасштабної війни гелікоптери армійської авіації знищили вже 5 830 засобів повітряного нападу противника.

Раніше йшлося про те, що ППО України зірвала удар РФ.

Реклама

Так, ураїнська протиповітряна оборона зупинила один із наймасованіших ударів Росії по нашій країні. Під час нього ворог застосував кілька типів ракет і безпілотників, націлених, насамперед, на критичну енергетичну інфраструктуру. Попри сильні морози й амбіції Кремля, Москва не досягла очікуваного ефекту.

Як наголосив політолог Олег Саакян, українські системи ППО спрацювали не просто ефективно, а навіть краще, ніж розраховував противник. Вони знищили значну частину ворожих цілей і захистили ключові об’єкти.

Експерт також підкреслив, що атака росіян була синхронізована з політичними подіями (візитом до Києва прем’єра Нідерландів) і мала продемонструвати нібито «беззахисність» України, проте не виправдала цих намірів.

«Це може стати переламним моментом, адже Кремлю буде дедалі складніше досягати психологічного та енергетичного ефекту від масованих ударів», — пояснив Саакян.