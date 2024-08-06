У ЗСУ створюють єдину систему по роботі з членами сімей загиблих, зниклих безвісти і полонених

У Збройних Силах України створюється єдина система по роботі з членами сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти і полонених військовослужбовців.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Також читайте Офіс генпрокурора перевіряє інформацію про розчленування українського військовополоненого

Головком ЗСУ Олександр Сирський затвердив Концепцію впровадження соціального супроводу військовослужбовців та членів їхніх сімей у системі цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України та Дорожню карту.

"Головна мета створення такої системи – піклування про родини військовослужбовців та їх загальне інформування, супровід поранених у закладах охорони здоров'я, координація та зв'язок із сім'ями полонених, зниклих безвісти, загиблих (померлих)", – йдеться в повідомленні.

"Відповідні підрозділи будуть розгорнуті в складі вже діючих штатних підрозділів цивільно-військового співробітництва ЗСУ, які мають окрему структуру та вертикаль на всіх рівнях військового управління", – розповів начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ полковник Олександр Кутков.

Першочергово служби соціального супроводу будуть комплектуватися військовослужбовцями, звільненими з полону, та військовослужбовцями, які через поранення чи стан здоров’я не можуть брати участь у бойових діях. Відповідні рішення уже прийняті головнокомандувачем Сирським

Невдовзі служби патронації стануть штатними підрозділами ЗСУ. Генштаб запевняє, що ц виведе підтримку військовослужбовців та їхніх сімей на новий якісний рівень.

Нагадаємо, що у Мережі з'явилося фото понівеченого тіла українського військовополоненого.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.