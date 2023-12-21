У ЗСУ висловилися про мобілізацію українців за кордоном: чи очікувати механізму примусу

У Міноборони України пояснили, що наразі про мобілізацію чоловіків за кордоном не йдеться. Утім, громадян закликають пам'ятати, що їхній конституційний обов'язок – захищати свою державу.

Про це повідомив у телемарафоні начальник Управління преси та інформації Міноборони, офіцер Збройних сил Ілларіон Павлюк.

Він зазначає, що цей обов'язок не зникає від того, що ви не отримали повістку, якщо у вашому місті недосконало працює система мобілізації.

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"Цей обов'язок є, зокрема, у всіх громадян, які зараз перебувають за кордоном. І міністр оборони закликав їх служити. Все, що стосується будь-яких механізмів тиску і примусу, то на порядку денному немає того, щоб ми просто зараз розробляли, працювали над якимись механізмами примусу громадян, що перебувають за кордоном", – додав він.

Крім того, попри відсутність чи наявність цих механізмів громадяни за кордоном мали б розуміти, що у них є так само цей обов'язок.

Нагадаємо, німецька газета-таблоїд Bild перекрутила слова міністра оборони України Рустема Умєрова про те, що українські військові звільнять Крим 2024 року.

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