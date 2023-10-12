У ЗСУ є все необхідне, щоб продовжувати контрнаступ взимку — Умєров

Українські військові забезпечені всім необхідним, щоб продовжувати наступальні дії взимку, а партнери України взяли на себе нові "позитивні зобовʼязання".

Про це заявив голова Міністерства оборони України Рустем Умєров, передає Укрінформ.

На питання про те, наскільки Міністерство оборони підготувалось до зимової кампанії, Умєров відповів, що Україна має все необхідне, щоб повністю забезпечити Сили оборони та ЗСУ як у летальному, так і у нелетальному озброєнні.

"Ми з партнерами ще раз проглянули цей зимовий період, щоб розпланувати на ці три місяці необхідне постачання… Є позитивні зобов’язання від партнерів, на які ми не очікували. Все, з чим зараз працюють наші Збройні сили, ми отримуємо вчасно", — запевнив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська війська на Бахмутському напрямку не полишають спроб відновити свої втрачені позиції, тому що ЗСУ організували певну прогалину в лінії оборони ворога від Бахмута до Горлівки.

Крім того, ми раніше інформували, що у Генеральному штабі Збройних сило України знали про плани російських загарбників піти у наступ на Авдіївку у Донецькій області.

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