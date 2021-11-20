У ЗСУ з солдата знущалися через сексуальну орієнтацію: Денісова звернулась до міністра

У ЗСУ з солдата знущалися через сексуальну орієнтацію: Денісова звернулась до міністра

Омбудсмен вимагає розслідувати ситуацію.

У Збройних силах України солдат контрактної служби піддавався шантажу та цькуванням через сексуальну орієнтацію

Про це повідомила уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова у Facebook.

За словами Денісової, військовий написав рапорт, у якому повідомив про погрози та цькування та назвав імена причетних. Однак реакції з боку керівництва не було.

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"Крім того, як вбачається з матеріалів ЗМІ, командир батальйону заявив, що присутність ЛГБТ-людей в армії є неприйнятною, а кривдники взагалі не понесуть покарання, - зазначає омбудсмен. - Згідно зі статтями 3, 68 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Обов’язком кожної людини є не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей".

Людмила Денісова звернулася до міністра оборони України з проханням взяти під особистий контроль питання щодо здійснення службового розслідування за інцидентом.

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