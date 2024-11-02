У ЗСУ з’явиться дистанційно керований модуль зі спареними кулеметами: фото

Модуль може встановлюватись на бойові броньовані машини або ж слугувати для оснащення наземних роботизованих платформ.

Міністерство оборони допустило до експлуатації у військах бойовий модуль “Таврія” — дистанційно керовану турель, обладнану двома кулеметами. Один з кулеметів — великокаліберний.

Про це повідомили в суботу, 2 листопада, в українському оборонному відомстві.

“Турель з кулеметами за допомогою системи управління захоплює та супроводжує цілі, може вести прицільний вогонь по рухомих об’єктах. Може працювати як удень, так і вночі. Весь модуль захищений бронезахистом, що здатний витримувати влучання куль зі стрілецької зброї й захищати від уламків”, - йдеться у повідомленні Міноборони.

Цей модуль може встановлюватись на бойові броньовані машини або ж слугувати для оснащення наземних роботизованих платформ.

При встановленні на бронетехніці пульт керування бойовим модулем та монітор оператора розташовано всередині бойової броньованої машини. Це забезпечує додатковий захист військовослужбовця-оператора модуля у бою.

Нагадаємо, українське оборонне підприємство спільно з компанією Thales Belgium вироблятиме ракети для протидії ворожим БпЛА.

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