У ЗСУ з’явився перший розвідкомплекс «ШАРК» від ініціативи ОККО і фонду «Повернись живим»

На озброєння ЗСУ передано перший розвідувальний комплекс «ШАРК», кошти на який зібрано в рамках спільної ініціативи мережі ОККО та фонду «Повернись живим» - «ОКО за ОКО».

Усього ж незабаром військові отримають 25 таких комплексів, щоб уздовж усієї лінії фронту відстежувати рух ворога та ефективно коригувати вогонь української артилерії.

«Ми вдячні нашим клієнтам, хто приєднався до ініціативи і разом з нами кожного дня допомагає підсилювати армію, – коментує СЕО ОККО Василь Даниляк. – Зупинятися ми не плануємо. І поки триває акумулювання коштів ще на 3 з 25 комплексів, а інші в роботі, ми вже працюємо над новим проєктом разом з «Повернись живим», щоб й надалі системно зміцнювати ЗСУ».

«Наш спільний з ОККО проєкт — це приклад своєчасної, важливої і по-справжньому масштабної взаємодії благодійного руху і соціально відповідального бізнесу, — говорить директор Департаменту розвитку та партнерств «Повернись живим» Олег Карпенко. — І найбільша його сила в тому, що він обʼєднав заради допомоги мільйони українців — від Донеччини до Львівщини, від Одеси до Чернівців. Сьогодні перший комплекс «ШАРК» переданий воїнам Збройних Сил й вже скоро вони коригуватимуть артилерію, допомагатимуть бити окупантів і наближати перемогу України».

Нагадаємо, спільний проєкт ОККО та «Повернись живим» стартував в листопаді минулого року. Мета – закупівля 25 безпілотних розвідувальних комплексів ШАРК загальною вартістю 325 млн грн. Українці підтримують ініціативу, заправляючись пальним Pulls на АЗК ОККО, адже з кожного проданого літра компанія перераховує по 1 гривні на «ШАРКи», або ж напряму, - перераховуючи кошти на спецрахунок фонду «Повернись живим».

До складу одного комплексу входить прохідне авто обладнане пунктом управління, пускова установка і два безпілотних літальних апарати. Крім того, в рамках ініціативи для ЗСУ будуть закуплені ще 25 резервних БПЛА, щоб вчасно можна було замінювати апарати, втрачені чи пошкоджені під час виконання завдань. Паралельно тривають навчання екіпажів для управління розвідкомплексами.