У ЗСУ заінтригували заявою про великі успіхи на півдні

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що ворог намагається активно оборонятися, тому що вони розуміють, що просування Сил оборони невідворотне.

«Але не можуть прорахувати, з якого саме напрямку їм чекати такої небезпеки. Саме тому вони намагаються активізувати артилерію важку і потужну і навіть реактивні системи залпового вогню, і авіацію тактичну, оскільки вони почувають себе дуже некомфортно. Відтискання з нашого боку відбуваються на лінії від 3 до 8 кілометрів протягом всього узбережжя... Лінія фронту сьогодні досить рухлива... Очевидним є факт, що ворога це притискає. Поки що ми просимо інформаційної тиші з тим, щоб запрацювала наша запланована сентенція, яка дозволить потім відзвітувати про великі успіхи», - заявила вона.

Нагадаємо, у Зеленського назвали рік, який стане вирішальним у війні проти РФ.

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