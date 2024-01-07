У ЗСУ заявили, що міжнародні партнери відзначають високий рівень мотивації українських воїнів

Абсолютна більшість країн, які є партнерами Україні, відзначили високий рівень мотивації українських воїнів.

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Про це заявив начальник Головного управління доктрин та підготовки (J7) Генштабу ЗСУ генерал-майор Олексій Таран, інформує АрміяInform.

Він зазначив, що іноземні партнери зосереджені на виконанні вимог України щодо організації заходів підготовки на своїй території.

"Водночас представники абсолютної більшості країн відмічають високий рівень мотивації наших військовослужбовців", - зазначив він.

Таран повідомив, що українські військові регулярно переглядають навчальні плани і програми з урахуванням аналізу бойового досвіду підрозділів. Всі зміни вносять на основі зворотного зв’язку з представниками країн-партнерів, де здійснюється підготовка.

"Доводимо наші вимоги до організації заходів через SAG-U та EUMAM. Минулого разу це було здійснено під час Спільної тренувальної конференції, проведеної у грудні на одній з військових баз у Німеччині", - розповів генерал-майор.

Таран зазначив, що всі вимоги викладені в змісті комплекту тренувальних директив — спеціально розроблених документів з підготовки.

У всіх документах сконцентрована необхідна інформація для організації роботи за кордоном: вимоги до підготовки, її пріоритети, терміни та очікувані результати.

"Головна мета, яка досягається за рахунок використання зазначених тренувальних директив — стандартизація заходів за всіма видами бойової підготовки на всіх іноземних майданчиках, де вона відбувається… Тому краще сказати, що ми оцінюємо їх, а не вони нас", - підсумував Таран.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Заході вже підготували понад 100 тисяч військовослужбовців ЗСУ.

Крім того, ми раніше інформували, що навчання пілотів на F-16 в США можуть тривати довше, ніж очікувалося.

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