У ЗСУ заявили, що загарбники вже шкодують, що зайшли у село Крохмальне на Харківщині

Російські загарбники, ймовірно, вже шкодують, що зайшли у Крохмальне, яке розташоване на автомобільній дорозі Куп’янськ — Сватове.

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Тепер Українські військові займають вигідні позиції відносно ворога і завдають ударів, заявив начальник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних сил Володимир Фітьо в етері єдиного телемарафону.

Він підкреслив, що перед майбутніми виборами у РФ окупанти намагаються здобути якісь "перемоги", зайнявши хоч якийсь "шматочок" землі, як було з Крохмальним.

"Вони це подавали як супервелику перемогу, хоча вони вже, напевно, шкодують, що туди зайшли, тому що наші захисники з вигідніших рубежів завдають їм дуже серйозних втрат, ми бачимо це саме за цифрами втрат в особовому складі", — сказав Фітьо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія найближчими тижнями спробує атакувати прикордоння Харківщини.

Крім того, ми раніше інформували, що диктатор Путін визнав, що майже половина російської армії перебуває на війні в Україні.

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