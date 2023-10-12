У ЗСУ заявили, що знали про плани ворога атакувати Авдіївку

Ситуація не є сюрпризом для військових, тому не варто панікувати.

У Генеральному штабі Збройних сило України знали про плани російських загарбників піти у наступ на Авдіївки у Донецькій області.

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Про це в етері Радіо Свобода заявив представник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

Він заявив, що ситуація не є сюрпризом для військових, тому не варто панікувати.

"Російські окупанти активізували свій наступ з учорашнього дня в районі Авдіївки... Не варто панікувати, ця ситуація не є сюрпризом для ЗСУ. Наші підрозділи і наші командири були до цього готові", - наголосив він.

Ковальов заявив, що російські загарбники намагаються проводити атакувальні дії на різних ділянках фронту. Крім Авдіївки, окупанти також планували наступати на Куп'янському напрямку.

"Російські окупанти шукають у нашій обороні слабкі місця. Кілька місяців тому російські окупанти намагалися так само зосередити зусилля і активно атакувати наші підрозділи, наприклад, на Куп'янському напрямку", - сказав Ковальов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України покращили тактичне положення західніше від села Роботине Запорізької області. На Мелітопольському напрямку триває бойова робота.

Крім того, ми раніше інформували, що російська війська на Бахмутському напрямку не полишають спроб відновити свої втрачені позиції, тому що ЗСУ організували певну прогалину в лінії оборони ворога від Бахмута до Горлівки.

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