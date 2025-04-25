У ЗСУ з’явився 8 корпус Десантно-штурмових військ: подробиці

Бійці ЗСУ / © Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Реклама

У Збройних силах України з’явився новий орган військового управління — восьмий корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Про це повідомило Командування ДШВ.

Там зазначили, що створення корпусу дозволить ефективно керувати підпорядкованими бригадами, комплектувати їх особовим складом та оперативно забезпечувати всім необхідним.

Реклама

«Ядро корпусу становлять досвідчені офіцери й сержанти, які знають, що таке війна нового типу з найжорстокішим ворогом», — зазначили в Командуванні ДШВ.

Командиром восьмого корпусу став Герой України, полковник Дмитро Волошин. До складу корпусу увійшли бойові бригади, що стали легендарними ще під час АТО/ООС, а також сформовані вже після початку повномасштабної війни РФ проти України:

46 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗСУ

71 окрема єгерська бригада ДШВ ЗСУ

80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗСУ

82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада

95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада ДШВ ЗСУ

148 окрема артилерійська Житомирська бригада ДШВ

підрозділи бойового та логістичного забезпечення.

«Чітке планування й координація, міцний кулак і концентрація на напрямку — ті принципи, за якими воюватиме 8 корпус ДШВ!» — наголосив Волошин.

Нагадаємо, в середині березня повідомлялося, що третя окрема штурмова бригада стала Третім армійським корпусом під командуванням Андрія Білецького.