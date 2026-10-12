У ЗСУ змінили порядок оформлення документів після поранення військових: що відомо

У ЗСУ запровадили єдиний зразок наказу про поранення військового / © ТСН

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У Збройних силах України запровадили єдиний зразок наказу про поранення військовослужбовців і встановили термін його оформлення. Тепер командир військової частини має видати такий документ протягом п’яти днів від дня події або отримання інформації про неї.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Раніше єдиного затвердженого зразка наказу не було, тому військові частини могли оформлювати документи по-різному. Це створювало ризик затримок із видаванням довідки про обставини травми, яка потрібна для подальшого оформлення виплат. Неповна інформація про обставини поранення також могла впливати на висновки військово-лікарської комісії (ВЛК).

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Які документи оформлюватимуть після поранення

До Інструкції з діловодства у Збройних силах України внесли єдиний зразок наказу командира військової частини про отримання військовослужбовцем поранення, травми, контузії або каліцтва.

У наказі зазначатимуть обставини поранення, посаду військового та завдання, яке він виконував. Також документ міститиме інформацію про надання медичної допомоги й евакуацію, дані про свідків і підтвердні документи.

Командир повинен видати наказ протягом п’яти днів від дня події або отримання інформації про неї.

Як це вплине на виплати пораненим військовим

На підставі наказу оформлюватимуть довідку про обставини травми. Вона необхідна для врахування обставин поранення під час проходження ВЛК та визначення належних виплат.

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У Міністерстві оборони пояснили, що уніфікація документів має впорядкувати процедуру оформлення поранень у військових частинах і допомогти уникнути затримок через неправильне оформлення або нестачу необхідних відомостей.

Нагадаємо, влітку в Україні запровадили нові механізми додаткових виплат для окремих категорій військовослужбовців. Так, передбачено винагороди залежно від місця виконання завдань і відстані до лінії бойового зіткнення.

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