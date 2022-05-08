"У зв’язку з напруженою безпековою ситуацією": Запоріжжя закрили на виїзд

"У зв’язку з напруженою безпековою ситуацією": Запоріжжя закрили на виїзд

У Запоріжжі тимчасово призупинили виїзд з міста.

У ОДА це називають запобіжними мірами чере напружену обстановку в місті та регіоні.

Про це повідомляють на сайті Запорізької обласної державної адмністрації.

"У зв’язку з напруженою безпековою ситуацією, евакуаційні коридори в напрямок м. Запоріжжя будуть відкриті виключно на в’їзд до обласного центру. Наразі головне завдання перемістити велику кількість машин до м. Запоріжжя, що чекають на в’їзд вже кілька діб. Виїзд з міста тимчасово обмежено", - йдеться в повідомленні.

В ОДА просять жителів міста та області поставитися до цього з розумінням.

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли село на Луганщині, під завалами будинку опинилися 11 осіб.

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