"У зв'язку з несприятливою епідобстановкою": Генконсульство Росії в Харкові призупинило приймання громадян

Графік видачі готових закордонних паспортів не змінюється.
У Харкові посольство РФ призупинило приймання громадян.
Про це йдеться на сайті установи.
"Повідомляємо, що запис на приймання з консульських питань до генерального консульства за електронною системою тимчасово припинено у зв'язку з несприятливою епідеміологічною обстановкою та оптимізацією штату генерального консульства, обумовленої аналогічними діями низки західних країн", - йдеться в повідомленні.
Громадяни, які вже записані на приймання, будуть прийняті у звичайному порядку, згідно з наявним у них записом та чинним розкладом.
Графік видачі готових закордонних паспортів не змінюється.
Нагадаємо, що Генеральне консульство Польщі в Харкові зупиняє роботу на невизначений термін.
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