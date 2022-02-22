"У зв'язку з несприятливою епідобстановкою": Генконсульство Росії в Харкові призупинило приймання громадян

"У зв'язку з несприятливою епідобстановкою": Генконсульство Росії в Харкові призупинило приймання громадян

Графік видачі готових закордонних паспортів не змінюється.

У Харкові посольство РФ призупинило приймання громадян.

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Про це йдеться на сайті установи.

"Повідомляємо, що запис на приймання з консульських питань до генерального консульства за електронною системою тимчасово припинено у зв'язку з несприятливою епідеміологічною обстановкою та оптимізацією штату генерального консульства, обумовленої аналогічними діями низки західних країн", - йдеться в повідомленні.

Громадяни, які вже записані на приймання, будуть прийняті у звичайному порядку, згідно з наявним у них записом та чинним розкладом.

Графік видачі готових закордонних паспортів не змінюється.

Нагадаємо, що Генеральне консульство Польщі в Харкові зупиняє роботу на невизначений термін.