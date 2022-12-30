У звільнені населені пункти Харківської області вже доставляють продукти з «АТБ»

Добре знайома кожному з українців торговельна мережа «АТБ» вчергове доводить, що є не тільки патріотичним і соціально орієнтованим бізнесом, але й у непростий воєнний час стала справжнім форпостом продовольчої безпеки цілої країни.

Наразі стартував проєкт «АТБ» з доставки найнеобхідніших продуктів харчування в звільнені від ворога населені пункти Харківської області. Йдеться про ті регіони, інфраструктура яких зазнала чималих руйнувань під час бойових дій і протягом тривалого періоду окупації. Мешканці таких населених пунктів нарешті згадають смак мирного життя.

Щоб підтримати населені пункти, які опинилися на межі гуманітарної катастрофи, та забезпечити місцеве населення гарантовано свіжими харчовими продуктами та товарами першої необхідності, «АТБ» доставляє товари у партнерстві з Укрпоштою.

Механіка здійснення покупки й отримання посилки протягом від двох до п'яти робочих днів досить проста і майже тотожна замовленню в інтернет-магазині «АТБ».

Перше, що треба зробити – на сайті atbmarket.com вибрати свій населений пункт для доставки. Далі слід додати обрані товари першої необхідності в кошик (важливо замовляти саме ті продукти, які не зіпсуються за час пересилання).

Клієнти мають змогу вибрати будь-яке відділення поштового оператора (Укрпошта), а також підтвердити й оплатити своє замовлення.

Після цього працівники магазину «АТБ» оперативно збирають і ретельно пакують замовлений провіант в коробки, а тоді передають кур’єрам поштової служби. Трохи згодом посилка вже прямує в конкретне місто і пункт доставки. Важливо врахувати, що вага кожного із замовлень не повинна перевищувати 30 кг, тож варто вибирати саме найнеобхідніші товарні позиції. А от кількість замовлень не обмежується жодним чином, до адресата дійде кожна така коробочка.

Як і у випадку зі звичайними посилками, у відправника й отримувача є можливість відстеження відправлення у режимі реального часу. В особистому кабінеті після оформлення з'являється номер ТТН. Коли посилка надійде, покупець отримає відповідне повідомлення на свій номер мобільного.

Послугу з доставки пакунка клієнти сплачують під час отримання згідно з чинними тарифами Укрпошти.

Станом на сьогодні проєкт з доставки продуктів з «АТБ» уже стартував на усіх звільнених територіях Харківщини. У перспективі до нього будуть додані ще й деокуповані регіони Донецької, Херсонської та Миколаївської областей. Також планується долучення інших вітчизняних поштових операторів.

Нагадаймо, що саме магазини найбільшої української торговельної мережі були одними з перших, які відновили свою роботу на деокупованих територіях Київщини, Сумщини, Харківщини, Херсонщини. Ці магазини з широким асортиментом гарантовано свіжих продуктів за чесними цінами повернули мільйонам громадян забутий смак мирного життя та зміцнили віру в нашу незламність.

З перших днів підступного воєнного вторгнення ворога «АТБ» активно працює на нашу перемогу. Компанія надає допомогу як Збройним силам України, так і волонтерським організаціям, а також медичним установам, внутрішнім переселенцям, мешканцям звільнених від ворога населених пунктів, де місцева інфраструктура зазнала чималих руйнувань. Наприклад, для мешканців деокупованого Куп'янська Харківської області «АТБ» передала тисячу безоплатних продуктових наборів, до яких увійшли якісні продукти (макарони, консерви, чай, кава, цукор, вода очищена, олія, крупи, солодощі) та найнеобхідніша побутова хімія (пральний порошок, мило, шампунь). Такий самий гуманітарний вантаж компанія відправила до звільненої восени Снігурівки на Херсонщині, де ворог, відступаючи, лишив по собі майже суцільні руїни.

Перейшовши ще у лютому цього року на особливий режим роботи, «АТБ» у режимі 24/7 докладає максимум зусиль, аби якнайшвидше провести ремонтні роботи, відновити та відкрити свої магазини на звільнених територіях.

Також аби не призупиняти роботу через спричинені ракетними ударами вимушені блекаути, в «АТБ» почали забезпечувати супермаркети електрикою власними силами – за допомогою потужних генераторів. Щодня таких магазинів незламності стає все більше.

Тож тримаймо стрій і крок за кроком наближаймо нашу спільну перемогу разом із «АТБ»!