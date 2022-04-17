У звільнених населених пунктах Харківщини відновлюють електропостачання і розчищають вулиці – ОП

140 споживачів звільнених від окупантів селищ Вільхівка та Мала Рогань – тепер зі світлом.

Про відновлення електропостачання на Харківщині в офіційному Телеграм-каналі написав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Проведені ремонтні роботи на частині газопроводів у селах Ємці, Шовкопляси та Велика Рогань. У селищі Мала Данилівка роботи з електропостачання виконані на 100%. У Чугуєві робота з відновлення триває 24/7: відремонтували частину водопровідних мереж, відбуваються планові ремонтні роботи на котельні, приводять до ладу будинки, що постраждали від бойових дій», – проінформував він.

Тим часом комунальники Харкова здійснюють санітарне очищення вулиць. А з траси M-03 від Харкова до звільненого Чугуєва вивезли 30 одиниць понівеченого військового та цивільного транспорту, зазначив Тимошенко.

Заступник керівника ОП підкреслив: дороги Харківщини є стратегічними маршрутами для доставки гуманітарних вантажів. Зараз в області дорожники регулярно проводять аварійний ремонт автошляхів, зокрема, у місцях влучання ворожої артилерії.

Раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомляв про розчищення 25 км дороги М-01, яка була місцем боїв на Чернігівщині. Також, за словами міністра, тривають роботи по відновленню проїзду через зруйновані мости на дорогах Київ – Чернігів та Чернігів – Грем'яч.

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