У звільнених регіонах триває відновлення доступу до критичних комунікацій – Тимошенко

У звільнених регіонах триває відновлення доступу до критичних комунікацій – Тимошенко

У населених пунктах Київської, Харківської та Сумської областей силами спеціалістів триває відновлення газо- та електропостачання, а також продовжуються роботи з відновлення дорожньої інфраструктури.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.

За словами Тимошенка, у Харкові відновлено газопостачання ще у трьох десятках квартир, а в інших населених пунктах області тривають роботи з відновлення пошкодженої інфраструктури.

«В Харкові відновлено газопостачання 32 квартир. В 7 районах міста зроблено 84 закриття контурів та вікон, 15 ремонтів покрівель. В селі Мала Рогань проведено частину робіт з локалізації пошкоджень газорозподільних систем. В селищі Рогань та місті Дергачі заживлено 50 споживачів. У Чугуєві проведено ремонт мереж водопостачання на вулиці Фортечний узвіз», – зазначив він.

Окрім того, на дорогах Харківщини дорожники продовжують роботи з ліквідації ямковості гарячим асфальтобетоном та струменевим методом.

На Київщині газифікація міста Ірпінь наближається до позначки у половину міста, також відновлено електропостачання у 506 населених пунктах для понад 297 000 споживачів. Не зупиняються роботи з відновлення дорожньої інфраструктури.

«Всю попередню добу продовжувались роботи з відновлення газопостачання в Ірпені. Загалом у місті газопостачання відновлено на 41%. В області відновлено рух 16 тимчасовими переправами. Прибрано 258 км вулиць Ірпеня, Бучі, Бородянки, Гостомеля, Ворзеля, Горенки, Макарова та Озер. Продовжується будівництво тимчасової переправи на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський», – підкреслив Тимошенко.

На Сумщині також тривають роботи з розчищення вулиць Тростянця, де разом з Охтиркою спеціалісти паралельно відновлюють газопостачання.

«У Тростянці проведено роботи з прибирання доріг та вулиць міста, парків, скверів і місць загального користування. Було частково реставровано унікальну пам'ятку архітектури – садибу Круглий двір. Відновлювальні роботи з газопостачання тривають в Охтирці, Тростянці та Великописарівській територіальній громаді», – розповів заступник керівника ОП.

Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, дорожники повністю відновили транспортне сполучення між Києвом та Житомиром по Варшавській трасі.

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