У звільнений Тростянець завезли гуманітарну допомогу: як місто на Сумщині повертається до життя після окупації (фото)

У звільнений Тростянець завезли гуманітарну допомогу: як місто на Сумщині повертається до життя після окупації (фото)

Наразі рятувальники та комунальники працюють над тим, аби відновити життя у місті якомога швидше. Багато об'єктів у місті, зокрема і лікарня, лишаються замінованими.

На Сумщині у звільнені від окупантів Тростянець та Боромлю завезли гуманітарну допомогу.

Про це розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Місцевим мешканцям привезли медикаменти першої необхідності, життєво важливі ліки. Також заздалегідь були сформовані продуктові набори, предмети гігієни, дитяче харчування і підгузки.

Наразі зв’язку у місті Тростянець майже немає.

"Тому інформування щодо роздачі гуманітарної допомоги буде відбуватися завтра наступним чином: по місту будуть їздити машини рятувальників із гучномовцем. Разом із капеланом та місцевими волонтерами будемо роздавати гуманітарну допомогу тим, хто більше цього потребує", — сказав Живицький.

Наразі рятувальники та комунальники працюють над тим, аби відновити життя у місті якомога швидше. Багато об'єктів у місті, зокрема і лікарня, лишаються замінованими.

Голова ОВА закликав усіх мешканців Тростянця бути максимально обережними і про підозрілі предмети повідомляти військовим. Енергетики, комунальники та ДСНС зможуть повноцінно почати роботу після розмінування території громад.

27 березня влада організує евакуацію людей, які залишилися без житла. Також будуть вивозити поранених, яким потрібна допомога лікарів.

Живицький відзначив, що у Тростянці живе його рідний дядько. Голова ОВА досі не зна, що з його родичем.

Нагадаємо, що ЗСУ звільнили Тростянець від окупантів.

Раніше повідомлялося, що Тростянець найбільше на Сумщині потерпав від російських окупантів. Жінки народжували дітей просто вдома, бо не було ніякої можливості дістатися до лікарні. Загарбники не давали хоронити померлих і гонили людей пішки до Росії.

Також окупанти кинули гранату в мирних мешканців Тростянця, загинуло двоє чоловіків.

Нагадаємо, що на Сумщині росіяни заганяли місцевих у фейкові "зелені коридори" і використовуали, як "живі щити".

Раніше на Сумщині окупанти викрали "швидкі" та влаштували бій між собою через "шашличну". Також повідомлялося, що окупанти обстрілювали населені пункти Сумщини з вокзалу у Тростянці.

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