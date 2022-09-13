У звільненому Ізюмі відсутнє електропостачання, вода та зв’язок - мер

У нещодавно звільненому від окупантів Ізюмі відсутнє електропостачання, вода та зв’язок.

Про це розповів міський голова Ізюма Валерій Марченко в інтерв’ю "Главкому".

"Нині немає ані світла, ані води, ані зв’язку. Коли дадуть світло, то буде вода. Питання часу, не менше тижня потрібно спеціалістам, аби увімкнути електроенергію", – каже мер.

За його словами, українські військові встановлюють Starlink і роздають WiFi. Місцеві жителі можуть приходити до точок, де є зв’язок і телефонувати рідним.

Марченко запевняє, що гуманітарна ситуація в Ізюмі – не критична.

"З сьогоднішнього дня (понеділка, 12 вересня) обласна адміністрація організовує конвої з гуманітаркою до міста. Нині військові займаються зачисткою. За ними заходитимуть піротехніки, які прочешуть усе місто і шукатимуть вибухонебезпечні предмети", – зазначив він.

Марченко прогнозує "з вірогідністю 90%", що з опаленням у багатоповерхівках Ізюма будуть дуже великі проблеми.

Нагадаємо, у звільненому Ізюмі наразі відомо про тисячу загиблих від рук окупантів мешканців міста. Щоправда, ця цифра може бути значно більша.

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