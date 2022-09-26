У звільненому Ізюмі за тиждень з'явиться світло і вода - мерія

Понад два тижні тому українські війська вигнали з Ізюма на Харківщині російських окупантів.

Втім, у звільненому Ізюмі приблизно за тиждень відновлять електропостачання. Потім у деокупованому місті з'явиться вода. Крім того, до роботи готові дві аптеки.

Про це повідомив заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін.

"На світло у місті чекати не менше тижня; газ – оптимістичні прогнози щодо приватного сектору. У місті вже працює "Нова пошта", поки що мобільно. Буде електрика – буде вода, запрацюють банки, банкомати", – написав заступник мера.

За його словами, Ізюм також чекає на мобільні бригади "Укрпошти" з видавання пенсій. Ліки можна отримати у центральній міській лікарні безкоштовно, але за призначенням лікаря.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" збільшила кількість потягів у напрямку звільненої від окупантів Балаклії. У компанії наголошують, що попит на рейс до Балаклії збільшився. Саме тому від Харкова замість одного рейкового автобуса Pesa від 24 вересня будуть курсувати одразу два.

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