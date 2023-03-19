У звільненому Криму доведеться позбутися деяких людей — Подоляк

За роки незаконної анексії на півострові з’явилося багато переселенців з Росії.

Незаконна анексія Російською Федерацією Криму, яка відбулася 9 років тому, завершиться його поверненням до складу нашої держави. Над концепцією розбудови півострова після його звільнення працює, зокрема, уповноважена президента Таміла Ташева та Міністерство реінтеграції окупованих територій.

Про це в ефірі національного телемарафону в неділю, 19 березня, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, в ОП також створена робоча група, яка вирішує питання майбутнього українського Криму.

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“Є пропозиції щодо того, як має бути влаштована вертикаль влади, що ми будемо робити з колаборантами. Не забуваймо, що за 8 років Росія туди натягнула багато своїх людей… Якщо вони не встигнуть виїхати, потрібно їх відправити на далеку землю Сибіру”,– зауважив Подоляк.

Він наголосив, що потрібно буде позбутися від громадян РФ, які приїхали на півострів після 2014 року, а також "відмотати назад усі юридичні рішення, які приймали окупанти".

За його словами, до вирішення цих питань залучено представників Меджлісу — законодавчо-представницького органу кримських татар. Вони вже працюють над концепцією того, який вигляд буде мати Крим після деокупації.

Нагадаємо, у серпні 2022 року з’явилося відео, на якому росіянка розплакалася через вимушене переселення з окупованого Криму після вибухів. Жінка в сльозах розповіла, як не хоче їхати з Алушти до Росії.

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