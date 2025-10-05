У житловому комплексі бізнес-класу у Дніпрі спалахнула пожежа: відео

Пожежа в Дніпрі / © скриншот з відео

Реклама

Увечері в неділю, 5 жовтня, в одному з таунхаусів житлового комплексу Comfort City у центрі Дніпра спалахнула пожежа. Очевидці повідомляли про потужний вогонь та стовп диму на місці НП.

Як пояснив керівник пресслужби управління ДСНС Дніпропетровщини, підполковник Сергій Ковтонюк в коментарі «24 каналу», у цьому ЖК бізнес-класу загорівся дерев’яний гараж.

За його словами, ввечері до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Сергія Подолинського, що у Центральному районі міста Дніпро.

Реклама

«Вогнеборці ліквідували пожежу, площа якої становила 50 квадратних метрів», — повідомив речник управління ДСНС.

До ліквідації пожежі було залучено 5 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Внаслідок НП ніхто з людей не постраждав.

Про причини пожежі наразі не повідомляють.

Реклама

Нагадаємо, на Київщині під час пожежі в житловому будинку в селі Проців загинула сім’я з двома дітьми віком 6 і 7 років.