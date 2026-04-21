У житловому комплексі Києва помітили чоловіка з автоматом — чим усе закінчилось

У Києві затримали чоловіка зі зброєю / © Поліція Києва

У Дніпровському районі Києва правоохоронці затримали 37-річного чоловіка, який ходив територією житлового комплексу з автоматичною зброєю.

Деталі повідомила поліція міста Києва.

Інцидент стався напередодні близько 23:10 на вулиці Каховській. До поліції надійшло повідомлення про озброєного чоловіка, який перебуває на території ЖК.

На місце оперативно прибули бійці полку поліції особливого призначення №1 та патрульні. Вони встановили квартиру, куди зайшов порушник, і затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Colt M4 / © Поліція Києва

Escort Magnum BTS12 / © Поліція Києва

Затриманим виявився місцевий мешканець, який орендує житло в цьому комплексі. За даними поліції, він перебував із ознаками алкогольного сп’яніння.

Під час обшуку в квартирі правоохоронці вилучили карабін «Colt M4», мисливську рушницю «Escort Magnum BTS12» та близько 200 набоїв. Усі речові докази направлено на експертизу.

Набої. / © Поліція Києва

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Походження зброї та мета її зберігання встановлюються.

Теракт у Києві — що відомо

Нагадаємо, 18 квітня у Голосіївському районі Києва стався напад із захопленням заручників, унаслідок якого загинули семеро людей, а ще 14 дістали поранення. Зловмисник, який відкрив хаотичний вогонь по перехожих, був ліквідований під час штурму.

Після стрілянини на вулиці нападник забарикадувався у приміщенні супермаркету, захопивши людей. Правоохоронці намагалися врегулювати ситуацію шляхом перемовин, які тривали 40 хвилин. Проте після того, як чоловік убив одного із заручників, спецпризначенці розпочали штурм, внаслідок якого стрільця було вбито.

Мотиви нападника залишаються невідомими, оскільки він не висував жодних вимог. Через інцидент у МВС розпочали перевірку. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наказав голові Нацполіції Івану Вигівському провести службове розслідування щодо дій силовиків під час теракту. Усі зібрані матеріали будуть передані до Державного бюро розслідувань для правової оцінки.

Згодом стало відомо, що на період перевірки та проведення службового розслідування співробітників поліції, яких звинувачують у втечі під час теракту у Києві, відсторонили від виконання службових обов’язків.